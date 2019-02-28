Подорожание хлеба, молока и гречки ожидается в России

Повышения цен на некоторые продукты питания следует ожидать в России в 2019 году. К такому выводу пришли специалисты компании «ФинЭкспертиза», проанализировавшие состояние рынка.

По мнению аналитиков, серьёзно изменятся цены на хлеб, молоко и гречку, тогда как остальные продукты будут дорожать в пределах общей инфляции. В 2018 году был отмечен рост цен на куриные яйца, мясо и сахар, сообщает « Российская газета ».

Эксперты отмечают, что для производства молока требуются корма, которые в 2018 году подорожали на 36%. Изменились тарифы на энергоносители, цены на которые выросли на 30%. Всё это и приведёт к росту цен на молоко.

Похожая ситуация с хлебом. В 2018 году подорожали на 54% пшеница и на 30% рожь. Также выросли расходы на ЖКХ, на аренду помещений и земли, а поскольку у производителей хлебобулочных изделий низкий уровень прибыли, ожидается, что они его захотят поднять.

Из-за рекордного урожая в 2017 году цены на гречку упали на 16%, после чего в 2018 году резко сократились посевы. В результате валовый сбор крупы упал почти на 40%. Учитывая, что выросли цены на удобрения и средства защиты растений, следует ждать скачка цен на гречку.