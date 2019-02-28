Повышения цен на некоторые продукты питания следует ожидать в России в 2019 году. К такому выводу пришли специалисты компании «ФинЭкспертиза», проанализировавшие состояние рынка.
По мнению аналитиков, серьёзно изменятся цены на хлеб, молоко и гречку, тогда как остальные продукты будут дорожать в пределах общей инфляции. В 2018 году был отмечен рост цен на куриные яйца, мясо и сахар, сообщает «Российская газета».
Эксперты отмечают, что для производства молока требуются корма, которые в 2018 году подорожали на 36%. Изменились тарифы на энергоносители, цены на которые выросли на 30%. Всё это и приведёт к росту цен на молоко.
Похожая ситуация с хлебом. В 2018 году подорожали на 54% пшеница и на 30% рожь. Также выросли расходы на ЖКХ, на аренду помещений и земли, а поскольку у производителей хлебобулочных изделий низкий уровень прибыли, ожидается, что они его захотят поднять.
Из-за рекордного урожая в 2017 году цены на гречку упали на 16%, после чего в 2018 году резко сократились посевы. В результате валовый сбор крупы упал почти на 40%. Учитывая, что выросли цены на удобрения и средства защиты растений, следует ждать скачка цен на гречку.
Ранее News.ru сообщал, что молочная продукция может исчезнуть с прилавков магазинов. Ассоциация компаний розничной торговли, включающая в себя торговые сети «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Ашан» и «Дикси», предупредила потребителей о возможных перебоях с поставками в магазины молока, творога, сыра и сметаны. Причиной дефицита может стать приказ Минсельхоза.