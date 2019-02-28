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ЦБ запустил систему быстрых платежей по номеру телефона 

BFM.RU 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Система быстрых платежей, разработанная Центробанком РФ, запущена с 28 февраля в полномасштабном режиме для всех клиентов банков-участников. Об этом ранее сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Ранее сообщалось, что банки — участники тестового режима подтвердили работоспособность системы, осуществив несколько тысяч операций, и готовы подключить к ней всех своих клиентов. При этом часть банков будет делать это поэтапно, подключая одну категорию клиентов за другой.
По данным РБК, запуск мгновенных денежных переводов по номеру телефона в рамках системы быстрых платежей подтвердили только 4 из 12 участников системы. Это Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-Банк. Росбанк отметил, что пользователям мобильного банка надо будет обновить приложение.
С помощью системы быстрых платежей физлица смогут осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.
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Личный счет , Росбанк , Тинькофф банк , СКБ-банк , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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