ЦБ запустил систему быстрых платежей по номеру телефона

Система быстрых платежей, разработанная Центробанком РФ , запущена с 28 февраля в полномасштабном режиме для всех клиентов банков-участников. Об этом ранее сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Ранее сообщалось, что банки — участники тестового режима подтвердили работоспособность системы, осуществив несколько тысяч операций, и готовы подключить к ней всех своих клиентов. При этом часть банков будет делать это поэтапно, подключая одну категорию клиентов за другой.

Промсвязьбанк, Росбанк и По данным РБК, запуск мгновенных денежных переводов по номеру телефона в рамках системы быстрых платежей подтвердили только 4 из 12 участников системы. Это Тинькофф банк СКБ-Банк . Росбанк отметил, что пользователям мобильного банка надо будет обновить приложение.

С помощью системы быстрых платежей физлица смогут осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.