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Минтруд опроверг сообщения о массовых сокращениях 

News.ru 2 часа назад
Министерство труда опровергло информацию о том, что с наступлением весны в России могут сократить более 115 тысяч человек.
По словам пресс-службы ведомства, ситуация на рынке труда оценивается как стабильная, передаёт РИА Новости.
О сокращении тысяч россиян сообщили «Известия» со ссылкой на Минтруд. В статье указывалось, что увольнение грозит работникам из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области в связи с низкой конкурентоспособностью компаний и переизбытка товара, который вызовет остановку производства.
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