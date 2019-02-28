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Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях весной 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минтруд России отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная, и не ожидает массовых увольнений работников в марте, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные мониторинга министерства написала, что под риском сокращения этой весной находятся 115,7 тыс. работников.
"Утверждения СМИ о том, что прогнозируются массовые увольнения, не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная", — сообщили в Минтруде, комментируя публикацию.
В министерстве пояснили, что в соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения.
"Но это не значит, что все работники будут уволены", — пояснили в пресс-службе.
В случае реорганизации или реструктуризации организации уволенные сотрудники займут новые рабочие места. Также ситуация в организации может измениться из-за заключения новых сделок или погашения долгов, и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый, добавило министерство.
Минтруд России еженедельно проводит мониторинг рынка труда. Он базируется на информации о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели в органы службы занятости. Численность планируемых увольнений "отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе". В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет, отметили в министерстве.
По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019-2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года — примерно 4,7-4,8%.
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Комментарии2
Личный счет , Минтруд , Минэкономразвития , газета "Известия"
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