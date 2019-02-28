Обострение: кого уволят этой весной

Весной 2019 года под сокращения могут попасть 115,7 тысяч россиян. В зоне риска банкиры и брокеры, автомобилестроители и даже нефтяники. Сами работники при этом мечтают о сокращении рабочей недели и готовы трудиться эффективнее. Этой весной под сокращения могут попасть 115,7 тысяч человек. Об этом сообщается в мониторинге министерства труда.

В зону риска попали автомобилестроители (25,8 тысяч человек), работники транспортной отрасли (23,4 тысячи человек) и сотрудники финансовой и банковской сфер (15,4 тысячи человек).

Также вероятность потерять работу высока среди производителей электрооборудования, стройматериалов, машин и оборудования и в сфере добычи полезных ископаемых.

Большинство сокращений ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, в других городах-миллионниках, а также в Свердловской и Кемеровской областях, Пермском крае.

Надежней в индустрии красоты

Опрошенные «Известиями» эксперты оценивают эти цифры как «невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда».

Возможные сокращения связывают с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка и чисткой в банковском секторе со стороны ЦБ РФ

По данным HeadHunter, в России с октября 2018 года по март 2019 года в стране стало больше компаний, которые планируют сокращение зарплат. Несмотря на то что доля работодателей, ожидающих увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, почти не изменилась (44%), доля тех, кто настроен на уменьшение заработка, выросла с 5% до 15%.

Меньше других опасаются сокращений работники, занятые в сфере спорта и красоты, представители сферы добычи сырья и юристы.

Профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин считает, что рынок автомобилей перенасыщен, а спросом пользуются только дорогие машины. Аналогичная ситуация складывается и в сфере производства электрооборудования, так как большинство россиян не готовы приобретать бытовую технику из-за недостатка финансов, а склады с ней наполнены прошлогодней продукцией.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что утверждения ряда СМИ о «массовых увольнениях», не соответствуют действительности. В 2019-2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда останется на том же уровне, что и в 2018 году. Общая безработица останется на уровне 2018 года — «примерно 4,7-4,8%».

В ведомстве пояснили, что данные мониторинга основаны на информации о планируемых увольнениях, которая представляется работодателями в органы службы занятости. По закону о занятости работодатель должен уведомлять службу за два месяца до планируемого сокращения.

При этом сами работники мечтают о снижении трудовой нагрузки. А ученые отмечают, что чем меньше часов человек тратит усилий на труд, тем выше производительность труда.

Все они считают, что четырех-, а то и трехдневная рабочая неделя ведет к улучшению здоровья работника, росту продуктивности и удовлетворенности жизнью, пользе для экологии, созданию большего числа рабочих мест.

Лучше меньше, да лучше

Аналитики шведского фонда Gapminder даже обнаружили любопытную закономерность: чем в стране выше средний доход на человека, тем меньше этот человек работает. При этом эффективность в развитых странах практически не коррелирует с количеством потраченных на работу часов.

Например, в Германии работают в среднем в полтора раза меньше, чем в Греции, однако производительность труда там на 70% выше.

В странах с самым большим разрывом в доходах между богатыми и бедными еще и самая продолжительная рабочая неделя. Страны же с меньшим количеством обязательных рабочих часов неизменно находятся в топе рейтингов не только экономического, но и гендерного равенства.

Это связано с тем, что распространенной проблемой стало достижение более справедливого распределения домашней работы в домохозяйствах. Как правило, мужчина больше времени проводит на работе, а женщине при этом, чтобы успевать выполнять домашние обязанности, приходится выбирать более щадящий режим труда.

Короткая рабочая неделя решает эту проблему, обеспечивая и мужчину, и женщину достаточным запасом времени как для самореализации на работе, так и для других насущных дел.

Россияне отстают от общемировых трендов. При этом сокращение рабочей недели поддерживают 76% граждан. По их словам, работая четыре дня в неделю, они справятся с тем же объемом работы, что и за пять. Даже глава Минтруда Максим Топилин допускает такую возможность, когда в России будет цифровая экономика.