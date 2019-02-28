Пенсионерам до 1 июля выплатят недополученные деньги

Пенсионерам не позднее 1 июля перечислят недополученные с начала года деньги. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . По его словам, изменения в закон о выплатах пенсионерам свыше прожиточного минимума должны быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию.

Глава правительства напомнил, что эту тему затронул президент в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Действующий закон предусматривает, что неработающие пенсионеры должны получать пенсии не ниже прожиточного минимума, что в ряде случаев обеспечивается социальной доплатой, и доход таких пенсионеров не может превысить прожиточный минимум — индексация самой пенсии приводит к симметричному сокращению соцдоплаты.

«Поправки в закон, которые мы сегодня рассматриваем, принципиальным образом эту систему меняют. Сначала будут устанавливаться социальные доплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера соответствующего региона. И только потом будет проводиться индексация пенсий. В результате доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году», — цитирует РИА Новости Медведева.

По данным Пенсионного фонда России, индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх прожиточного минимума пенсионера в соответствии с предложением президента затронет 12% неработающих пенсионеров, всего за пять лет на эти цели будет потрачено примерно 120 миллиардов рублей.