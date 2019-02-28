Эксперты назвали главную угрозу пенсионным накоплениям россиян

Ura.ru. Пенсионные накопления, которые россияне c 2002 года в обязательном порядке откладывают на счета, постепенно съедает инфляция, сообщает

По данным экспертов, за 15 лет после реформы, согласно которой началось формирование накопительной части пенсий, от инфляции сгорели 17% взносов россиян. В теории финансовые организации, распоряжающиеся деньгами граждан, должны были приумножить накопления, но на практике этого сделать не смогли. Например, Внешэкономбанк (ВЭБ), куда стекаются средства «молчунов» — жителей страны, не определившихся с негосударственным пенсионным фондом.

«Доходы от вложений за 15 лет составили 187%. В то время как инфляция за этот же срок превысила 245%», — заявил эксперт по пенсионной системе Андрей Гудков.

По его словам, ВЭБу также помешали два кризиса 2004 и 2008 гг.

Другие эксперты отмечают, что деньги россиян вкладывались в неприбыльные проекты, например, в строительство олимпийских объектов.

В результате за время действия накопительной системы россияне при помощи ВЭБа накопили мизерную прибавку к страховой пенсии — чуть больше 250 рублей.

По словам Гудкова, гораздо эффективнее было бы вносить эти средства на депозит и переводить их в доллары. Тогда накопить удалось бы намного больше.

Эксперты сходятся во мнении, что ситуацию уже практически невозможно исправить. Переводить средства в негосударственные пенсионные фонды по большому счёту смысла не имеет: уровень их доходности ещё ниже, чем у ВЭБ.