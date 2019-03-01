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Названа разница в зарплатах российских мужчин и женщин 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин, заявила вице-премьер Ольга Голодец, которую цитирует ТАСС.
«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70 процентов от средней заработной платы мужчин», — отметила Голодец.
По ее словам, российские женщины имеют много возможностей, но все равно не достигают того же уровня образования, карьерного роста и дохода, как мужчины.
В прошлом году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что женщины имеют некоторые профессиональные преимущества перед мужчинами, так как они более последовательны и обладают «параллельным мышлением».
При этом одно из исследований отечественного рынка труда показало, что женщины в среднем имеют более низкие зарплатные ожидания.
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Личный счет , Ольга Голодец , Вероника Скворцова , ИТАР-ТАСС
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