Названа разница в зарплатах российских мужчин и женщин

Российские женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин, заявила вице-премьер Ольга Голодец , которую цитирует ТАСС

«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70 процентов от средней заработной платы мужчин», — отметила Голодец.

По ее словам, российские женщины имеют много возможностей, но все равно не достигают того же уровня образования, карьерного роста и дохода, как мужчины.

В прошлом году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что женщины имеют некоторые профессиональные преимущества перед мужчинами, так как они более последовательны и обладают «параллельным мышлением».

При этом одно из исследований отечественного рынка труда показало, что женщины в среднем имеют более низкие зарплатные ожидания.