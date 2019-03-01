Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам, свидетельствует информация на сайте кредитной организации.

Согласно ей, на базовых условиях потребкредит без обеспечения на срок до пяти лет можно взять под 14,9-19,9% годовых, если сумма займа не превышает 300 тысяч рублей. Если она не больше миллиона, то кредит можно оформить под 12,9-16,9%, если больше — под 12,9-13,9%.

При этом для клиентов, которые получают зарплату либо пенсию на счет в Сбербанке, действуют специальные условия: до 300 тысяч — 13,9-19,9%, до миллиона — 11,9-16,9%, от миллиона — 11,9-12,9%.

Кредит на таких условиях можно оформить до 29 апреля в Сбербанк Онлайн или офисе банка.

1 февраля, как отмечают «Ведомости» , Сбербанк уже менял условия выдачи потребительских кредитов — повысил ставку в среднем на 0,5% и снизил максимальный срок кредитования с семи до пяти лет.