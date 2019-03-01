Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам, свидетельствует информация на сайте кредитной организации.
Согласно ей, на базовых условиях потребкредит без обеспечения на срок до пяти лет можно взять под 14,9-19,9% годовых, если сумма займа не превышает 300 тысяч рублей. Если она не больше миллиона, то кредит можно оформить под 12,9-16,9%, если больше — под 12,9-13,9%.
При этом для клиентов, которые получают зарплату либо пенсию на счет в Сбербанке, действуют специальные условия: до 300 тысяч — 13,9-19,9%, до миллиона — 11,9-16,9%, от миллиона — 11,9-12,9%.
Кредит на таких условиях можно оформить до 29 апреля в Сбербанк Онлайн или офисе банка.
1 февраля, как отмечают «Ведомости», Сбербанк уже менял условия выдачи потребительских кредитов — повысил ставку в среднем на 0,5% и снизил максимальный срок кредитования с семи до пяти лет.
Генеральный директор компании Frank RG Юрий Грибанов в беседе с изданием отметил, что решение Сбербанка снизить ставки противоречит общему тренду на их рост и, вероятно, является маркетинговым «приемом».