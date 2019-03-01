Россиянам предложили самостоятельно управлять пенсией

Нынешним работникам нужно предоставить право самостоятельно выбирать пропорции отчислений в страховые внебюджетные фонды. К такому выводу пришли участники научного семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы» Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ), пишет РБК.

В частности, существующие фонды — обязательного медицинского страхования, социального страхования и пенсионный — предлагается объединить в один. Его управлением должны заниматься государство, работодатели и сами работники. Так, им следует предоставить право выбирать, какой процент отчислений, производимых работодателями, направлять на соответствующие нужды: социальное страхование, медицинское или будущие пенсии.

Форма собственности такого объединенного фонда должна быть общественной, полагают экономисты, а средства не должны принадлежать государству, как это происходит сейчас.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призывала отказаться от нынешней балльной системы начисления пенсий на стажево-заработковую, в которой длительность стажа конкретного работника и размер его зарплаты будут играть решающую роль при расчете пенсий.