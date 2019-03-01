Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
65.98
74.81
75.00
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.42
74.17
Индексы и котировки Brent
66.40
+0.17 Золото
1306.08
–0.09 РТС
1187.53
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.1374
+0.0083
14.02
1.1292
26.02
15.02
04.02

Россиянам предложили самостоятельно управлять пенсией 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: ТАСС
Нынешним работникам нужно предоставить право самостоятельно выбирать пропорции отчислений в страховые внебюджетные фонды. К такому выводу пришли участники научного семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы» Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ), пишет РБК.
В мероприятии приняли участие финансовый омбудсмен Юрий Воронин, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер и проректор Академии труда Александр Сафонов. Вместе они предложили несколько мер для реформирования системы социального страхования.
В частности, существующие фонды — обязательного медицинского страхования, социального страхования и пенсионный — предлагается объединить в один. Его управлением должны заниматься государство, работодатели и сами работники. Так, им следует предоставить право выбирать, какой процент отчислений, производимых работодателями, направлять на соответствующие нужды: социальное страхование, медицинское или будущие пенсии.
Форма собственности такого объединенного фонда должна быть общественной, полагают экономисты, а средства не должны принадлежать государству, как это происходит сейчас.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призывала отказаться от нынешней балльной системы начисления пенсий на стажево-заработковую, в которой длительность стажа конкретного работника и размер его зарплаты будут играть решающую роль при расчете пенсий.
В настоящее время Минфин совместно с Центробанком разрабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Она предусматривает, что граждане будут самостоятельно отчислять средства на свои будущие пенсии и при этом смогут регулировать величину таких взносов.
Последние новости
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами Названа разница в зарплатах российских мужчин и женщин Фрагмент воздушного боя между Индией и Пакистаном попал на видео
Комментарии
Личный счет , Юрий Воронин , Татьяна Голикова , Евгений Гонтмахер , Александр Сафонов , ВШЭ , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Видео
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
У Путина попросили денег на газ
Компании
Сбербанк вынес вердикт рублю
Рынки
Страны БРИКС создадут альтернативу Visa и Mastercard
Экономика
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Кудрин назвал россиян отсталыми
Экономика Другое
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
Рынки Экономика
Кремль отреагировал на интерес США к доходам Путина
Экономика Статьи
Visa и Mastercard просят наказать
Компании Экономика
Зависимость россиян от государства достигла пика
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение