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Продуктовая корзина: что стало с ценами в феврале 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В зимний период цены на «борщевой набор» растут заметно быстрее, чем на другие овощи, свидетельствуют данные Росстата и мониторинга News.ru. В феврале морковь подорожала в «Пятёрочке» на 54%, в «Дикси» — на рекордные 142%, лук репчатый прибавил в стоимости 33% в «Перекрёстке» и 46% — в «Виктории», а цена на белокочанную капусту выросла в BILLA на 54%. Картофель держится, но речь идёт исключительно о российском, который катастрофически уступает импортному в презентабельности.
Кстати, многие отечественные картофелеводы жалуются, что ретейлеры не желают брать у них дешёвую картошку «в россыпь», предпочитая ей египетские фасовки. Что ж, в чём-то понять сетевиков можно: выгоднее выложить на прилавок дорогой, но красивый и аккуратно упакованный картофель из Северной Африки, чем ставить в торговом зале огромный короб с грязными, несортированными клубнями по 15−20 рублей за килограмм, в котором покупатели рылись бы, как свиньи.
Проблема в том, что в России по-прежнему нет достаточного количества современных овощехранилищ, позволяющих хранить овощи дольше, чем 4−5 месяцев, и, соответственно, не терять качество и внешний вид товара. В итоге самые обычные продукты мы начинаем закупать за рубежом за валюту: лук и морковь — в Израиле, капусту — в Белоруссии, где давно создана система её производства и хранения, ориентированная на российский рынок. В этом году на ценах также отразилось повышение стоимости бензина и удорожание перевозки товаров.
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Комментарии100
Личный счет , Росстат , Дикси
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