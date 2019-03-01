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Россиянин случайно задолжал коммунальщикам 17 миллионов рублей 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Житель города Соликамск Пермской области случайно обнаружил, что должен 17 миллионов рублей ресурсопоставляющей компании. Об этом сообщает региональный портал Вкурсе.ру со ссылкой на источник в пресс-службе ПАО «Пермэнергосбыт».
Мужчина узнал о долге, зайдя в свой личный кабинет на сайте ресурсопоставляющей организации. Увидев столь значительную сумму, он обратился за разъяснениями в «Пермэнергосбыт». Коммунальщики подтвердили, что задолженность начислена ошибочно.
«26 февраля в расчетной системе ПАО "Пермэнергосбыт" произошел сбой программы. В результате сбоя в "Личных кабинетах" (…) кратковременно появилась неверная информация о задолженности. Ошибка в настоящий момент уже исправлена. Конечно же, просим прощения, если кто-то воспринял миллионные начисления всерьез», — прокомментировали изданию ситуацию в компании.
Это не первый в России случай ошибочного начисления многомиллионной суммы за услуги ЖКХ. Так, осенью 2018-го на необоснованно большую сумму в платежке пожаловался житель Екатеринбурга. Мужчине пришла квитанция, в которой числился долг в два миллиона рублей за воду и 3,5 миллиона — за водоотведение и канализацию. Саму квартиру екатеринбуржец приобрел за 2,5 миллиона рублей.
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Личный счет , Пермская энергосбытовая компания
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