Россиянин случайно задолжал коммунальщикам 17 миллионов рублей

Житель города Соликамск Пермской области случайно обнаружил, что должен 17 миллионов рублей ресурсопоставляющей компании. Об этом сообщает региональный портал Вкурсе.ру со ссылкой на источник в пресс-службе ПАО «Пермэнергосбыт».

Мужчина узнал о долге, зайдя в свой личный кабинет на сайте ресурсопоставляющей организации. Увидев столь значительную сумму, он обратился за разъяснениями в «Пермэнергосбыт» . Коммунальщики подтвердили, что задолженность начислена ошибочно.

«26 февраля в расчетной системе ПАО "Пермэнергосбыт" произошел сбой программы. В результате сбоя в "Личных кабинетах" (…) кратковременно появилась неверная информация о задолженности. Ошибка в настоящий момент уже исправлена. Конечно же, просим прощения, если кто-то воспринял миллионные начисления всерьез», — прокомментировали изданию ситуацию в компании.

Это не первый в России случай ошибочного начисления многомиллионной суммы за услуги ЖКХ. Так, осенью 2018-го на необоснованно большую сумму в платежке пожаловался житель Екатеринбурга. Мужчине пришла квитанция, в которой числился долг в два миллиона рублей за воду и 3,5 миллиона — за водоотведение и канализацию. Саму квартиру екатеринбуржец приобрел за 2,5 миллиона рублей.