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Россиянам указали на неразвитость чувства налогоплательщика 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что россияне не интересуются, на что тратятся их налоги. Его слова с выступления на Дне открытых данных на площадке Фонда развития интернет-инициатив приводит «Интерфакс».
По мнению Кудрина, это происходит из-за отсутствия в России «чувства налогоплательщика». Он подчеркнул, что граждане страны должны понимать структуру распределения средств и требовать исполнения целей со знанием дела.
«Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены», — сказал он.
«Без поддержки гражданского общества или гражданской инициативы в том, как спрашивать с государства за его услуги, как влиять на это, мы не добьемся тех результатов, которые планируются», — подытожил чиновник.
Он добавил, что уровень цифровизации и открытости информационных систем для населения недостаточен.
Кроме того, глава ведомства посетовал, что половина российских граждан не понимают сферу задач его ведомства. По его словам, они убеждены, что Счетная палата занимается подсчетом голосов на выборах.
В конце февраля Кудрин заявил, что Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда. Он выразил уверенность, что Россия может наверстать упущенное.
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Комментарии63
Личный счет , Политика , Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата , Фонд развития интернет-инициатив , Интерфакс
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