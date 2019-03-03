Работающих «в серую» хотят оставить без кредитов

Предложение ограничить выдачу займов для тех, кто тратит на выплату по долгам больше 50% от семейного дохода, обернется тем, что без доступа к кредитам останутся до 30 миллионов россиян, считают эксперты. Однако для остальных ставки по кредитам начнут снижаться.

Напомним, 26 февраля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил ограничить выдачу займов россиянам, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Ожидается, что законопроект внесут в Госдуму во втором квартале.

Если законопроект будет принят, банку придется проверять, сколько зарабатывает заемщик и сколько он тратит на погашение займов, замечает в беседе с «URA.RU» аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.

«У банков есть несколько официальных способов определять реальные доходы россиян. Кредитное учреждение может запросить справку о доходах 2-НДФЛ, статистику пенсионного фонда и налоговой службы. Из-за развития информационных технологий все это делается довольно быстро», — замечает он.

Однако главная проблема заключается в том, что многие вообще не имеют официальных доходов, а значит, по новой схеме кредитов им просто не выдадут. Так, по разным оценкам, в России от 13 до 22 миллионов неофициальных самозанятых, чья деятельность не подвластна контролю, а доходы официально не учитываются. По данным Росстата, в неформальном трудовом секторе занято до 20% всей рабочей силы страны (всего в России 76 миллионов человек в трудоспособном возрасте).

Кроме того, значительная доля россиян работает «в серую», а значит, их официальные доходы гораздо ниже реальных. «По моим оценкам, серую зарплату получают от 30 до 40% трудоспособных россиян (от 22 до 30 миллионов человек — прим. ред.)», — говорит Нигматуллин.

Он предположил, что по новым правилам кредиты перестанут выдаваться даже тем людям, которые имеют возможность за них расплачиваться.

«Из-за этого потребление сократится, а сама экономика начнет буксовать», — говорит Нигматуллин.

Однако у законопроекта есть и позитивная сторона, заявил советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов

«Люди будут реже попадать в финансовую кабалу. А банки начнут снижать ставки по кредитам», — сообщил Хестанов.

Сейчас банки закладывают в процентную ставку риск того, что «проблемные» заемщики не смогут отдать кредит. Если этих людей отсекут от кредитного рынка, то средняя ставка, по оценкам Хестанова, снизится на несколько процентов. Напомним, в начале 2019 года средняя ставка по потребительским кредитам составляет около 10-15%.

Кроме того, естественным продолжением законопроекта станет общее обеление экономики, считает Нигматуллин.

«Это оздоровит нашу банковскую систему. Сейчас банки выдают кредиты почти всем подряд. Надувается кредитный пузырь, и если он лопнет, то пострадает экономика в целом. Новый законопроект поможет избежать этой ситуации», — рассказал он «URA.RU».

Напомним, в 2018 году задолженность физлиц по кредитам выросла почти на 20%.