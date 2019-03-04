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Рост цен «съест» будущие пенсии россиян 

Ридус 28 минут назад
Будущие пенсии миллионов россиян стали меньше из-за того, что доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) опустилась ниже инфляции.
«Негосударственные фонды заработают россиянам в I квартале 2019 года лишь 5,12% при росте цен в 6%", — пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Ассоциации НПФ и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ).
Участники рынка ожидают, что в ближайшее время положение дел, когда средняя доходность НПФ будет отставать даже от официального показателя по инфляции, будет сохраняться. При этом будущие пенсионеры не могут просто переложить свои пенсионные накопления из менее успешного негосударственного пенсионного фонда в другой фонд с лучшими показателями по доходности, так как менять НПФ гражданин имеет право лишь один раз в пять лет, в противном случае он потеряет все проценты, которые «накапали» на его пенсионный счет.
Инфляция «поедает» не только будущие пенсии, но и текущие доходы россиян. В конце февраля эксперты РАНХиГС подсчитали, что за минувшие пять лет доходы населения так и не восстановились до уровня докризисного 2013 года.
Ранее социологи сообщали о минорных настроениях половины населения России в том, что касается состояния дел в экономике. Согласно докладу «Мониторинг социального самочувствия» от НИУ ВШЭ, за всю современную историю России больше пессимизма социологи фиксировали лишь зимой 2016 года и в первой половине 1990-х годов.
Напомним, в 2018 году в России был повышен возраст выхода на пенсию: для мужчин — до 65 лет, а для женщин — до 60. Для мужчин с 1963 по 1968 год рождения и женщин с 1958 по 1963 год рождения предусмотрен «переходный период», согласно которому они смогут выйти на пенсию раньше, чем более молодые граждане.
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Личный счет , Видео , ВШЭ , РАНХиГС , газета "Известия"
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