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Познер назвал причину бедности россиян 

Рамблер + ещё 3 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер, отвечая на вопросы пользователей сайта «Познер Online», рассказал, что по уровню развития Россия отстает от стран Европы на 40 лет.
У Познера спросили, почему в богатой природными ресурсами и небольшой по численности населения России «большинство людей живет очень бедно».
«И как Вы считаете, если бы доходы от продажи ресурсов распределялись между гражданами, было бы это более эффективно <…>?» — поинтересовался пользователь у Познера.
Журналист в ответ заявил, что производительность труда в России сейчас в 1,5 раза ниже, чем в Турции, и в три раза ниже, чем в США.
«Мы находимся на том уровне, на каком находились страны Семерки в 1980 году — то есть отстали на 40 лет», — подчеркнул Познер.
Личный счет , Другое , Владимир Познер
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