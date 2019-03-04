Познер назвал причину бедности россиян

Журналист Владимир Познер , отвечая на вопросы пользователей сайта «Познер Online», рассказал, что по уровню развития Россия отстает от стран Европы на 40 лет.

У Познера спросили, почему в богатой природными ресурсами и небольшой по численности населения России «большинство людей живет очень бедно».

«И как Вы считаете, если бы доходы от продажи ресурсов распределялись между гражданами, было бы это более эффективно <…>?» — поинтересовался пользователь у Познера.

Журналист в ответ заявил, что производительность труда в России сейчас в 1,5 раза ниже, чем в Турции, и в три раза ниже, чем в США.