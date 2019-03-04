Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") вместе с пилотной группой из 8 банков запустила сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay.
Приложение Mir Pay работает на мобильных устройствах с ОС Android (начиная от версии 6.0) и поддержкой технологии NFC. Пользователям iOS приложение пока недоступно. В Mir Pay можно загрузить как карты, имеющие модуль бесконтактной оплаты, так и "голый" пластик.
Чтобы оплатить покупку, нужно только разблокировать смартфон, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.
Реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей, сообщает НСПК. Вместо номера карты используется генерируемый токен.
Сейчас Mir Pay доступен клиентам Московского кредитного банка, Промсвязьбанка, Российского национального коммерческого банка, Россельхозбанка, банка "Россия", СМП Банка, Уральского банка реконструкции и развития и банка "Центр-инвест". Ожидается, что позже возможность расплатиться с помощью Mir Pay запустят и другие эмитенты "Мира". Крупнейшими из них являются Сбербанк, ВТБ и Почта Банк.
Полностью банки раскроют свои сети для приема бесконтактного "Мира" во второй половине года.