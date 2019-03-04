Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты

Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") вместе с пилотной группой из 8 банков запустила сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay.

Приложение Mir Pay работает на мобильных устройствах с ОС Android (начиная от версии 6.0) и поддержкой технологии NFC. Пользователям iOS приложение пока недоступно. В Mir Pay можно загрузить как карты, имеющие модуль бесконтактной оплаты, так и "голый" пластик.

Чтобы оплатить покупку, нужно только разблокировать смартфон, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.

Реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей, сообщает НСПК . Вместо номера карты используется генерируемый токен.

Полностью банки раскроют свои сети для приема бесконтактного "Мира" во второй половине года.