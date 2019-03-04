Кабмин внес в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании государственного регулирования энерготарифов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

В текущей версии законодательства установлено, что решение о превышении предельных уровней цен (тарифов), если такое превышение обусловлено размером инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, принимается органом исполнительной власти региона в области государственного регулирования тарифов самостоятельно и не требует согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), говорится в справке к документу. При этом правоприменительная практика показывает, что до 15 процентов тарифных решений по услугам передачи электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС, уточняется в справке.

Таким образом, цель законопроекта, внесенного в Госдуму, — исключить возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством в прогнозе социально-экономического развития. Это планируется сделать за счет включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов.

В документе также предлагается ограничить возможность регионов самостоятельно принимать тарифные решения в регулировании передачи электроэнергии, которые бы не соответствовали установленным на федеральном уровне предельным максимальным и минимальным уровням соответствующих тарифов.