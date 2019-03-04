Стала известна цена букета тюльпанов в Москве на 8 марта

Традиционно популярным подарком на 8 марта в России является букет из пяти тюльпанов: в этом году его можно купить в Москве примерно за 300 рублей, но популярны и другие "весенние" цветы — нарциссы, гиацинты, ирисы, выяснил корреспондент РИА Новости

В разных сетевых магазинах города средняя стоимость тюльпанов составляет около 60 рублей за штуку, но в некоторых местах цветы можно приобрести и за 44 рубля. Розы в магазинах предлагают по цене от 95 до 150 рублей.

"В основном берут тюльпаны, гиацинты и розы. Один тюльпан стоит 59 рублей, а букет из 15 тюльпанов обойдется вам в 1690 рублей и при этом выйдет достаточно объемным. Стоимость гиацинтов — 95 рублей за штуку, однако такие букеты обычно составляют в паре с тюльпанами", — рассказали РИА Новости в сети цветочных магазинов "Мосцветторг".

В магазине Bocso Fiori в торговом центре ГУМ на Красной площади один тюльпан можно приобрести за 70 рублей. Весенние нарциссы и ирисы там обойдутся покупателям по 80 и 60 рублей за штуку соответственно, а розы и ранункулюсы — в 150 рублей и 350 рублей за штуку.

"Также у нас есть сирень — ее стоимость 600 рублей. Вообще, можно составить ассорти весенних цветов, они сами по себе недорогие, и получается объемный букет", — рассказали в магазине.

Практически во всех магазинах РИА Новости отметили, что стоимость цветов является окончательной и "уже повышенной", поэтому накануне и в сам день праздника роста цен ждать не стоит. В Bosco Fiori заметили, что в среднем стоимость цветов накануне 8 марта выросла на 10-20 рублей, а больше всего подорожала сирень — почти на 200 рублей.