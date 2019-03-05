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У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Федеральная налоговая служба (ФНС) рассказала о первых итогах международного автоматического обмена финансовой информацией. Данные о зарубежных активах и счетах передали 58 юрисдикций, в том числе Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие, пишет РБК.
По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически. Информацию о числе резидентов со счетами за рубежом и количестве контролируемых ими компаний в ФНС не предоставили.
Всего в автоматическом обмене налоговой информацией участвуют 75 стран и 13 территорий. В отчетах кроме имени и номера счета раскрыты баланс, информация о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам и прочее. Россия получает данные о счетах с 2018 года.
Оверчук отметил, что в 2013 года РФ в числе участников G20 приняла план борьбы с размыванием налоговой базы. Тогда и началась подготовка к старту автообмена.
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Личный счет , Видео , Экономика , Федеральная налоговая служба
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