Россияне зарабатывают меньше, чем тратят на коммуналку и еду

За январь россияне потратили на основные товары и услуги в среднем 100,7% своего дохода. Такую статистику связывают с падением зарплат и покупательского интереса в 2018 году.

«В январе 2019 года граждане потратили на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов», — сообщает «Коммерсант».

В свою очередь, налоги, сборы и другие обязательные платежи выросли до 12,6%. Уточняется, что россияне стали меньше покупать почти все категории товаров, в том числе и продукты питания.