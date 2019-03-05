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Россияне зарабатывают меньше, чем тратят на коммуналку и еду 

Ura.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
За январь россияне потратили на основные товары и услуги в среднем 100,7% своего дохода. Такую статистику связывают с падением зарплат и покупательского интереса в 2018 году.
«В январе 2019 года граждане потратили на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих доходов», — сообщает «Коммерсант».
В свою очередь, налоги, сборы и другие обязательные платежи выросли до 12,6%. Уточняется, что россияне стали меньше покупать почти все категории товаров, в том числе и продукты питания.
Ранее аналитики Центробанка назвали рост цен главной причиной снижения потребительской активности у населения. Как напоминает портал News.ru, по уровню жизни Россия сейчас занимает 59 место. РФ обошли такие страны, как Белоруссия, Украина и Египет.
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