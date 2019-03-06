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HeadHunter вычислил потенциальных безработных на рынке труда. Результат исследования стал неожиданностью 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter изучила рынок труда на предмет рисков потери работы. В наиболее сложной ситуации неожиданно оказались представители банковской сферы. Они не уверены в своих профессиональных перспективах на рынке труда и готовы к понижению зарплат ради сохранения рабочего места.
«Больше всего готовы идти на понижение зарплаты ради сохранения работы или трудоустройства представители банковской сферы», — приводит результаты исследования «индекса самочувствия» на рынке труда в первом квартале 2019 года HeadHunter.
Банковские сотрудники чувствуют себя наименее стабильно и опасаются сокращений. На это влияют новые технологии, которые внедряются в сфере — дистанционное общение с сотрудниками в чатах, биометрическая идентификация, система быстрых платежей, маркетплейс и другие.
Наименее критично относятся к поиску работы в сфере IT, меньше всего боятся сокращений в сфере науки и образования. В целом более стабильно и комфортно ощущают себя работники туристической и гостиничной сфер и сферы продаж.
В этом году массовых сокращений в стране избежать не удастся, считают эксперты. Это коснется, в частности, работников офисов в регионах и производства товаров.
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