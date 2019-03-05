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Раскрыта сумма сбережений россиян 

Ридус + ещё 1 14 минут назад
Фото: © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus
В 2018 году жители России сумели накопить 3 трлн рублей, а общий объем их сбережений уже достиг 33,6 трлн рублей, свидетельствуют данные Росстата.
Оказалось, что в прошлом году россиянам удалось накопить на 9,4% больше, чем годом ранее.
Граждане России по-прежнему больше доверяют свои деньги банкам — на депозитах числится 22,3 трлн рублей. Остальные сбережения хранятся в наличных и ценных бумагах, приводит газета «Известия» статистику ведомства.
По прогнозам аналитиков, в 2019 году объем накоплений возрастет, чему поспособствуют увеличивающиеся ставки по вкладам, а также рост инфляции, делающий невыгодными крупные покупки.
Хранить же сбережения эксперты рекомендуют на депозитах от года и желательно в валюте, поскольку за прошлый год доллар подорожал на 13%, что более чем вдвое превысило доходность любого рублевого вклада.
Ранее сообщалось, что по опросу исследовательского центра портала Superjob.ru, россияне все более скептично оценивают перспективы российской экономики, но пока еще верят в рубль — 39% граждан считают его лучшей валютой для накоплений.
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Личный счет , Экономика , Росстат , газета "Известия"
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