Раскрыта сумма сбережений россиян

В 2018 году жители России сумели накопить 3 трлн рублей, а общий объем их сбережений уже достиг 33,6 трлн рублей, свидетельствуют данные Росстата

Оказалось, что в прошлом году россиянам удалось накопить на 9,4% больше, чем годом ранее.

Граждане России по-прежнему больше доверяют свои деньги банкам — на депозитах числится 22,3 трлн рублей. Остальные сбережения хранятся в наличных и ценных бумагах, приводит газета «Известия» статистику ведомства.

По прогнозам аналитиков, в 2019 году объем накоплений возрастет, чему поспособствуют увеличивающиеся ставки по вкладам, а также рост инфляции, делающий невыгодными крупные покупки.

Хранить же сбережения эксперты рекомендуют на депозитах от года и желательно в валюте, поскольку за прошлый год доллар подорожал на 13%, что более чем вдвое превысило доходность любого рублевого вклада.

Ранее сообщалось, что по опросу исследовательского центра портала Superjob.ru, россияне все более скептично оценивают перспективы российской экономики, но пока еще верят в рубль — 39% граждан считают его лучшей валютой для накоплений.