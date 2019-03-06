Переводы под колпаком: как быстрые платежи изменят рынок

Набирающая обороты cистема быстрых платежей ЦБ позволит клиентам банков переводить деньги по номеру телефона — причем не обязательно клиенту того же банка. Полезный инновационные сервис, тем не менее, может сыграть и против рынка. Как на конкуренцию и технологии в банковской сфере влияет новая система, разбиралась «Газета.Ru»

В конце февраля в России заработала система быстрых платежей, разработанная ЦБ. Ее механизм знаком многим — он предполагает перевод средств на карту от одного физлица другому по номеру телефона. В системе сейчас 12 банков, однако, как сообщал РБК 28 февраля, полноценно запустили систему лишь четверо участников.

С помощью СБП клиенты банков смогут делать переводы в одно движение с телефона. При этом отправитель и получатель могут быть клиентами разных банков. Переводить средства можно не только с карты на карту, но и со счета на счет.

В рамках системы «перекидывать» деньги можно в мобильном приложении банка или в интернет-банке. Выбрав функцию перевода по номеру телефона в другой банк, клиент указывает номер получателя, сумму платежа и счет для списания средств. При этом банк получателя можно выбрать из списка самому либо он появится по умолчанию. Система затем проверяет готовность принять перевод, а отправитель подтверждает операцию кодом из СМС или другим способом.

Система работала в тестовом режиме месяц. С 28 января с ней мог познакомиться ограниченный круг клиентов, а банки получили возможность адаптировать свои внутренние операционные процессы. Впоследствии к СБП планируют присоединиться еще 40 банков. В первый год работы системы установлены нулевые комиссии. С начала 2020 года они составят от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода. 600 тыс. руб. — максимальная сумма одной операции.

Наиболее ясным преимуществом быстрых платежей является способность совершать платежи с адекватной быстротой и именно тогда, когда это необходимо, пишет ЦБ в обзоре о быстрых платежах. В широком смысле быстрые платежи выступают в качестве катализатора будущих инноваций в платежной системе, отмечает регулятор.

Привычный сервис

Вместе с тем мгновенные платежи по номеру телефона, а также по номеру карты или e-mail существуют несколько лет и хорошо знакомы клиентам банков. Cервис p2p-переводов (от англ. person-to-person — «от человека к человеку») предлагает на сегодняшний день большинство кредитных организаций.

С их помощью люди легко одалживают друг у друга, дарят деньги, оплачивают услуги.

Перечисление с карты на карту стало привычным делом для россиян. По данным ЦБ, всего за девять месяцев 2018 года россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. Объем банковских переводов граждан друг другу в 2018 году вырос в среднем вдвое, сообщали «Известиям» в банках из топ-30.

К тарифам банки подходят по-разному. Например, в Альфа-банке внутрибанковские переводы бесплатны, а небольшой перевод клиенту другого банка стоит 30 рублей. В Сбербанке перевод средств на карту Сбербанка, выданную в том же регионе, бесплатный, а на карту, выпущенную в другом субъекте, — 1% от суммы.

Согласно экспертным оценкам исследовательской компании Frank RG, cамыми удобными и востребованными для пользователей являются P2P-переводы по номеру телефона, далее следует переводы по номеру карты и по ФИО. Средний чек перевода в банковском сервисе — 5000 рублей.

Популярность услуги p2p-платежей привела к высокой конкуренции в этом сегменте среди отечественных банков. Именно они стали главным драйвером развития этого сегмента платежей, несмотря на то, что переводами на карты занимаются и такие сервисы как PayPal Яндекс. Деньги , WebMoney и другие, а также мобильные операторы.

Из 19 трлн руб., которые россияне перевели друг другу при помощи карт в 2017 году, 13,6 трлн составили переводы через «Сбербанк-онлайн».

Во многом это связано с тем, что сервис p2p-переводов Сбербанк создал первым на российском рынке, подав пример другим финучреждениям. Постепенно внедрение услуги другими банками привело к высокой конкуренции между банками. За счет этого соперничества российский рынок p2p-переводов близок к дальнейшему снижению стоимости переводов за счет конкуренции, отмечают эксперты.

Развитие конкуренции среди банков связано как с запросами клиентов, так и с развитием технологий. Российские кредитные организации все активнее вкладываются решения, связанные с удобством, безопасностью и новыми функциями. Согласно данным McKinsey, в мобильных приложениях крупнейших российских банков в среднем в 1,5–2 раза больше функций транзакционного обслуживания, чем в аналогичных приложениях крупнейших банков Европы.

Банковские операции в сети Интернет, мобильные платежи и другие технологические инновации способствовали повышению гибкости и удобства проведения розничных платежей, отмечал ЦБ в обзоре. Благодаря этим элементам, в области p2p-переводов появилась ничем не ограниченная конкуренция.

Технологии и безопасность под вопросом

Таким образом, p2p-переводы в России сложились как рыночное явление. Тем не менее ЦБ намерен обязать банки участвовать в новой единой системе. Основой для успешного внедрения новых платежных услуг регулятор считает широту охвата. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который делает требование участвовать в СБП обязательным для всех банков.

Система быстрых платежей расширяет доступность финансовых услуг для населения. «Она представляет собой инновационный продукт для российской банковской системы. Поэтому это однозначно шаг вперед», — сказал «Газете.Ru» управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков

Вместе с тем принудительное присоединение к системе всех банков несет и определенные риски, предупреждает аналитик.

«Один из рисков обязательного подключения банков к системе — это монополизация рынка. Понятно, что обязательная система будет существенным образом ограничивать развитие каких-то альтернативных систем платежей. Соответственно, в случае сбоев в этой большой системе, не будет резервных вариантов», — сказал он.

Регулирование рыночных механизмов сверху — не всегда благо для участников рынка и для клиентов, поскольку незарегулированные свободные игроки могут самостоятельно эффективно развивать инфраструктуру, сказал «Газете.Ru» глава НАПКА, бывший исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев

Так, от введения сверху одной системы может пострадать и развитие технологий. Потенциально это может ограничить возможность создавать разнообразие сервисов для клиентов и развивать рынок.

«Если эта система (быстрых платежей) будет доминирующей, это может снизить поиск новых технологий ради получение конкурентных преимуществ. Но нужно учитывать, что в принципе такого рода технологии для создания платформ могут применять большие игроки. Все зависит от того, какое регулирование существует», — говорит Эльман Мехтиев.

«Найти баланс между конкуренцией за инфраструктуру и инфраструктурой для конкуренции очень сложно. Тем более сложно это делать в стране, где есть исторически сложившееся доминирование некоторых игроков», — добавил он.

Другой риск — это безопасность системы. Создание системы быстрых платежей требует особого внимания к безопасности и возможному мошенничеству, отмечал ЦБ в обзоре, посвященному быстрым платежам.

Банки работают со специальным подразделением Банка России — ФинЦЕРТом, занимающимся информационной безопасностью. За вопросы безопасности отвечает и Национальная система платежных карт ( НСПК ) — операционно-платежный клиринговый центр.