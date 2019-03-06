Эксперт рассказал, как распознать грядущий крах банка

Вопрос сохранности сбережений для россиян стал особенно актуальным на фоне расчистки банковского сектора Центробанком : с потерей лицензии клиенты банка зачастую лишаются своих средств, которые превышают сумму страхового возмещения, гарантированного государством. О том, по каким признакам можно распознать грядущий отзыв лицензии, рассказал РИА Новости младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.

С 2013 года лицензий лишились почти половина банков страны (около 400 банков). В ЦБ неоднократно заявляли о том, что большая часть пути по расчистке системы завершена, однако случаи отзыва лицензий не такая уж и редкость. Несмотря на то, что государство гарантирует страховое возмещение в 1,4 миллиона рублей, оно не всегда компенсирует полный размер вклада.

Уклеин отмечает, что простому вкладчику нет необходимости заниматься подробным банковским анализом.

"Не стоит относить деньги только в те банки, которые хронически фигурируют в негативных новостях, например, о сбоях в работе офисов, отключениях электричества. Поскольку вероятность отзыва лицензии у такого банка выше", — предупреждает эксперт.

При таком раскладе вкладчик потеряет проценты по вкладам за последние две недели до выплаты страхового возмещения, а валютные вклады получит в рублях, зачастую по не самому выгодному курсу на дату отзыва лицензии, отмечает аналитик.

Также клиентов должны насторожить ставки по вкладам, значительно превышающие рекомендованный Центробанком уровень, который устанавливается каждую декаду на основе данных 10 банков, привлекающих наибольший объем вкладов населения. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. По итогам третьей декады февраля эта ставка составила 7,68% годовых. Таким образом, ставка по вкладу выше 9,7% является своеобразным индикатором финансового состояния банка.

Также Уклеин отмечает, что в зоне риска находятся банки с распыленной структурой собственности, исторически слабой операционной эффективностью и непонятной бизнес-моделью, доминированием "длинных" кредитов в активах или чрезмерной концентрацией кредитного портфеля, высокой зависимостью от вкладов населения по ставкам выше средних по рынку.

"Банк России в основном отзывает лицензии у банков по причинам потери капитала из-за плохих активов, потери ликвидности и неспособностью расплатиться с кредиторами, причастностью к сомнительным операциям и легализации преступных доходов", — поясняет собеседник агентства.

Вместе с тем, аналитик "Эксперт РА" предупреждает, что малый бизнес в депозитной политике должен выстраивать полноценный риск-менеджмент, не ограничиваться только кредитными рейтингами банка или размером активов. "Слишком маленькие банки зачастую предлагают выгодные условия, но сами лишаются лицензий, а средства малого бизнеса только с начала 2019 года попадают под страхование, но в очень маленьком объеме", — указывает он. Системно значимые банки априори надежнее, но дороже в обслуживании, зачастую их финмониторинг слишком дотошный.

При банковском анализе малому бизнесу стоит обращать внимание не только на финансовые показатели, но и на профиль рисков банка, его рыночные позиции, стратегию развития и значимость банка для его собственников, резюмирует Уклеин.