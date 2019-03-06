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Исследование: россияне возьмут микрозаймы на два миллиарда рублей к 8 марта 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужчины в этом году в преддверии 8 марта оформят порядка 250 тысяч микрозаймов на покупку подарков для женщин, общая сумма таких ссуд превысит 2 миллиарда рублей, следует из исследования финансового агрегатора "Юником24", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В преддверии 8 марта россияне оформят порядка 250 тысяч займов на покупку подарков женщинам на праздник. В денежном эквиваленте общая сумма превысит 2 миллиарда рублей", — говорится в исследовании.
В прошлом году мужчины оформили 220 тысяч займов в МФО на сумму 1,6 миллиарда рублей. В компании рост количества выдач и объема ссуд объясняют двумя факторами: менталитетом россиян и экономическими условиями.
"Рост можно объяснить рядом объективных причин. Во-первых, менталитетом россиян — праздник — это подарки. А, во-вторых, экономическими условиями — в силу отсутствия реальных доходов населения при одновременно росте цен на продукты первой необходимости у населения остается все меньше свободных средств. Вследствие чего они вынуждены прибегать к использованию заемных средств", — отмечают аналитики.
Согласно исследованию, при оформлении заявок на займы в МФО порядка 50% мужчин планируют подарить косметические наборы или парфюмерию, 15% — приглашение в ресторан, 10% — подарочные сертификаты, 9% — бытовую технику, 6% — ювелирные изделия, 4% — меховые изделия, 3% — цветочные композиции, 2% — деньги и 1% — домашних животных.
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