Россиянам дали совет, как не потерять сбережения в банке

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин посоветовал россиянам быть осторожными с банками, мелькающими в негативных новостях и обещающими клиентам высокие процентные ставки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Уклеина, если в офисе банка отключают электричество или в его работе происходят сбои, организация рискует остаться без лицензии. Вкладчик такого банка потеряет проценты по вкладам за последние две недели до выплаты страхового возмещения, а валютные вклады ему могут вернуть в рублях и по невыгодному курсу.

Эксперт подчеркнул, что вкладчики должны обращать внимание на уровень ставки, установленный Центробанком . Регулятор рекомендует банкам принимать вклады не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта. По итогам третьей декады февраля 2019-го ставка составляет 7,68 процента годовых. Таким образом, клиентов должна насторожить ставка выше 9,7 процента.

В зоне риска, по мнению Уклеина, находятся кредитные организации «с распыленной структурой собственности», слабой операционной эффективностью, непонятной бизнес-моделью и зависимостью от вкладов со ставками выше среднерыночных. Он подчеркнул, что ЦБ обычно отзывает лицензии у банков из-за плохих активов, неспособности расплатиться с кредиторами и отмывания денег.

С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной регулятор начал массово отзывать лицензии у коммерческих банков, развернув программу по оздоровлению банковского сектора. Среди организаций, лишившихся лицензии, было несколько учреждений из российского топ-100. В частности, лицензии лишилась одна из крупнейших кредитных организаций страны «Мастер-банк»

В феврале 2018 года Набиуллина заявила, что ЦБ завершил в основную работу по оздоровлению, однако в системе все еще есть проблемы.

По данным РИА Новости, с 2013 года лицензий лишились около 400 кредитных организаций (почти половина банков страны).