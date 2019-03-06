Россиянам дали совет, как не потерять сбережения в банке 

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин посоветовал россиянам быть осторожными с банками, мелькающими в негативных новостях и обещающими клиентам высокие процентные ставки. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Уклеина, если в офисе банка отключают электричество или в его работе происходят сбои, организация рискует остаться без лицензии. Вкладчик такого банка потеряет проценты по вкладам за последние две недели до выплаты страхового возмещения, а валютные вклады ему могут вернуть в рублях и по невыгодному курсу.
Эксперт подчеркнул, что вкладчики должны обращать внимание на уровень ставки, установленный Центробанком. Регулятор рекомендует банкам принимать вклады не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта. По итогам третьей декады февраля 2019-го ставка составляет 7,68 процента годовых. Таким образом, клиентов должна насторожить ставка выше 9,7 процента.
В зоне риска, по мнению Уклеина, находятся кредитные организации «с распыленной структурой собственности», слабой операционной эффективностью, непонятной бизнес-моделью и зависимостью от вкладов со ставками выше среднерыночных. Он подчеркнул, что ЦБ обычно отзывает лицензии у банков из-за плохих активов, неспособности расплатиться с кредиторами и отмывания денег.
С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной регулятор начал массово отзывать лицензии у коммерческих банков, развернув программу по оздоровлению банковского сектора. Среди организаций, лишившихся лицензии, было несколько учреждений из российского топ-100. В частности, лицензии лишилась одна из крупнейших кредитных организаций страны «Мастер-банк».
В феврале 2018 года Набиуллина заявила, что ЦБ завершил в основную работу по оздоровлению, однако в системе все еще есть проблемы.
По данным РИА Новости, с 2013 года лицензий лишились около 400 кредитных организаций (почти половина банков страны).