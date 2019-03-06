Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.04
74.40
74.65
Прогноз
11.03 – 18.03
$
65.72
74.64
Индексы и котировки Brent
65.33
–0.18 Золото
1287.04
–0.02 РТС
1189.61
+0.37
Динамика валют
EUR / USD
06.03
1.1302
–0.0041
19.02
1.1343
03.03
20.02
08.02

Россиянам дали совет, как не потерять сбережения в банке 

Рамблер 40 минут назад
Фото: ТАСС
Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин посоветовал россиянам быть осторожными с банками, мелькающими в негативных новостях и обещающими клиентам высокие процентные ставки. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Уклеина, если в офисе банка отключают электричество или в его работе происходят сбои, организация рискует остаться без лицензии. Вкладчик такого банка потеряет проценты по вкладам за последние две недели до выплаты страхового возмещения, а валютные вклады ему могут вернуть в рублях и по невыгодному курсу.
Эксперт подчеркнул, что вкладчики должны обращать внимание на уровень ставки, установленный Центробанком. Регулятор рекомендует банкам принимать вклады не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта. По итогам третьей декады февраля 2019-го ставка составляет 7,68 процента годовых. Таким образом, клиентов должна насторожить ставка выше 9,7 процента.
В зоне риска, по мнению Уклеина, находятся кредитные организации «с распыленной структурой собственности», слабой операционной эффективностью, непонятной бизнес-моделью и зависимостью от вкладов со ставками выше среднерыночных. Он подчеркнул, что ЦБ обычно отзывает лицензии у банков из-за плохих активов, неспособности расплатиться с кредиторами и отмывания денег.
С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной регулятор начал массово отзывать лицензии у коммерческих банков, развернув программу по оздоровлению банковского сектора. Среди организаций, лишившихся лицензии, было несколько учреждений из российского топ-100. В частности, лицензии лишилась одна из крупнейших кредитных организаций страны «Мастер-банк».
В феврале 2018 года Набиуллина заявила, что ЦБ завершил в основную работу по оздоровлению, однако в системе все еще есть проблемы.
По данным РИА Новости, с 2013 года лицензий лишились около 400 кредитных организаций (почти половина банков страны).
Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , Мастер-Банк
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Крым лишат бензина
Экономика
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Турция сделала предупреждение США
Экономика Ближний Восток
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение