Госдума отклонила законопроект о наследовании пенсий

Проект закона, внесенный «Справедливой Россией» в сентябре 2018 года, предлагающий сделать право на получение страховых пенсий наследуемым, был отклонен Госдумой на пленарном заседании, передает РИА «Новости»

Отмечается, что проект вводил новое понятие — «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Его предлагалось рассчитывать по такой формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни, ежегодно определяемый правительством, плюс пять лет.

«Предложенное законопроектом новое правовое регулирование, смешивая принципы гражданского законодательства и законодательства о социальном страховании, не учитывает при этом их особенностей и не предусматривает особого порядка реализации отдельных правоотношений», — сообщается в заключении ответственного по проекту комитета ГД по труду и соцполитике.

Согласно этому заключению, реализация проекта закона может ущемить права нетрудоспособных иждивенцев умершего застрахованного лица на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца.

Действующее законодательство позволяет заранее определить преемников пенсионных накоплений и то, как средства распределятся между ними в случае смерти пенсионера.

В Пенсионном фонде пояснили, что на данный момент наследование страховой пенсии возможно в одном случае — родственники могут получить одну выплату за месяц, в котором наступила смерть пенсионера, если при жизни он этого сделать не успел.