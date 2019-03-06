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Госдума отклонила законопроект о наследовании пенсий 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума отклонила проект закона «Справедливой России» о наследовании страховых пенсий по старости.
Проект закона, внесенный «Справедливой Россией» в сентябре 2018 года, предлагающий сделать право на получение страховых пенсий наследуемым, был отклонен Госдумой на пленарном заседании, передает РИА «Новости».
Отмечается, что проект вводил новое понятие — «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Его предлагалось рассчитывать по такой формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни, ежегодно определяемый правительством, плюс пять лет.
«Предложенное законопроектом новое правовое регулирование, смешивая принципы гражданского законодательства и законодательства о социальном страховании, не учитывает при этом их особенностей и не предусматривает особого порядка реализации отдельных правоотношений», — сообщается в заключении ответственного по проекту комитета ГД по труду и соцполитике.
Согласно этому заключению, реализация проекта закона может ущемить права нетрудоспособных иждивенцев умершего застрахованного лица на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца.
Действующее законодательство позволяет заранее определить преемников пенсионных накоплений и то, как средства распределятся между ними в случае смерти пенсионера.
В Пенсионном фонде пояснили, что на данный момент наследование страховой пенсии возможно в одном случае — родственники могут получить одну выплату за месяц, в котором наступила смерть пенсионера, если при жизни он этого сделать не успел.
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Личный счет , Госдума , Справедливая Россия , РИА Новости
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