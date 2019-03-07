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Благосостояние ухудшилось у 38% россиян 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Компания Nielsen выяснила, что у 38% российских потребителей финансовое положение за последние пять лет ухудшилось. Однако большинство опрошенных готовы тратить деньги на премиальные товары.
«За последние пять лет финансовое благосостояние улучшилось лишь у 34% опрошенных россиян, у 38% — ухудшилось», — следует из результатов опроса.
Расходы выросли на еду, электронику, одежду и оплату коммунальных услуг, а траты на развлечения и рестораны снизились. Только треть респондентов оценили свое финансовое положение как комфортное, в то время как 63% граждан заявили, что денег им хватает только на самое необходимое. Несмотря на это, порядка 80% опрошенных выразили готовность переплачивать за качество и безопасность товаров, органические и натуральные продукты.
Ранее News.ru писал, что россияне по-прежнему придерживаются сберегательной модели поведения, на которую они перешли в 2015 году. О полном возврате к потребительской модели говорить пока не приходится, считают опрошенные News.ru эксперты. Их оценку косвенно подтверждают и цифры Росстата: за прошлый год население накопило 3 трлн рублей — на 9,4% больше, чем в 2017-м, а общий объём сбережений граждан достиг 33,6 трлн рублей. Из этой суммы 22,3 трлн составляют депозиты в банках, остальное хранится в наличных и ценных бумагах.
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