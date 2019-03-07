Благосостояние ухудшилось у 38% россиян

Компания Nielsen выяснила, что у 38% российских потребителей финансовое положение за последние пять лет ухудшилось. Однако большинство опрошенных готовы тратить деньги на премиальные товары.

«За последние пять лет финансовое благосостояние улучшилось лишь у 34% опрошенных россиян, у 38% — ухудшилось», — следует из результатов опроса.

Расходы выросли на еду, электронику, одежду и оплату коммунальных услуг, а траты на развлечения и рестораны снизились. Только треть респондентов оценили свое финансовое положение как комфортное, в то время как 63% граждан заявили, что денег им хватает только на самое необходимое. Несмотря на это, порядка 80% опрошенных выразили готовность переплачивать за качество и безопасность товаров, органические и натуральные продукты.