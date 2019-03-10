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Названы три причины, по которым россиянам могут отказать в пенсии 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пенсионный фонд России (ПФР) может законно отказать гражданам РФ в назначении пенсии. Чтобы получить выплаты, пожилым россиянам придется выполнить ряд условий.
Для назначения страховой пенсии по старости гражданин должен накопить определенный трудовой стаж. Минимальное количество — 15 лет, однако сейчас длится переходный период. В 2019 году следует накопить 10 лет, в 2020 — 11 лет, в 2021 — 12 лет, к 2025 году и позднее — 15 лет. Так, россиянин может лишиться пенсии из-за работодателя, который не отчислял за него страховые взносы в течение минимального срока трудового стажа, передает портал «Юридические тонкости». на платформе «Яндекс. Дзен».
Кроме того, ПФР может отказать в назначении выплат по старости из-за отсутствия необходимого количества пенсионных баллов. Согласно закону, россияне должны набрать к выходу на заслуженный отдых не менее 30 баллов. В переходный период их минимальное количество снижено, но ежегодно растет: в 2019 году — 16,2 баллов, 2020 году — 18,6 баллов, к 2025 году и позднее — 30 баллов.
Помимо прочего, Пенсионный фонд может отказать в досрочной пенсии по старости гражданам, которые работали в местностях, приравненных к Крайнему Северу. Причиной могут послужить дни отпуска за свой счет. Это время не засчитывается ни в общий, ни в льготный стаж. В результате граждане могут рассчитывать только на социальную пенсию по старости.
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Комментарии102
Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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