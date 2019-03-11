«Ромир»: россияне в феврале вопреки традиции повысили повседневные траты

Россияне в феврале 2019 года увеличили свои повседневные траты по сравнению с январем на 1,9%, рост расходов произошел вопреки сложившейся за годы наблюдений традиции, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости

"Общие повседневные расходы россиян в феврале, в отличие от привычного снижения, как в предыдущие годы пошли в рост. За месяц траты потребителей выросли на 1,9%, что почти пятикратно превосходит инфляцию, рассчитанную Росстатом в размере 0,4%. За год же расходы наших соотечественников прибавили 7,2%, что также опережает размер накопленной за год инфляции в 5,2%", — говорится в исследовании.

В результате, продолжает холдинг, номинальные расходы россиян вышли на самый высокий уровень для февраля за все последние годы наблюдений. "Более того, и реальные расходы, то есть очищенные от инфляции, также оказались самыми высокими за все годы наблюдений. Значение реальных расходов совпало с аналогичными данными за 2017 год и превзошло показатели остальных лет, когда проводились наблюдения", — указывает "Ромир".

Рост расходов в феврале, по мнению экспертов "Ромира", связан не только с дополнительными покупками на 14 февраля (День святого Валентина) и 23 февраля. "Рост среднего чека и увеличение доли затрат на продукты до 54% (после 53% в предыдущие два месяца и 50% три месяца назад) свидетельствуют о банальном росте цен, с которым не справляются уже никакие стратегии экономии", — добавляется в исследовании.

Наиболее "расточительными" в феврале оказались граждане с низкими и высокими доходами: их расходы повысились соответственно на 3,4% и 3,5% по сравнению с январем. Расходы потребителей со средним уровнем доходов увеличились на 0,6%. "В разрезе года "низкодоходники" увеличили свои расходы на 6,3%, "среднедоходники" — на 6,1%, а "высокодоходники" — на 7,2%", — сообщает "Ромир".

Исследование "Ромира" основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.