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Эксперт объяснил, чем микрозаймы на подарки отличаются от ипотеки 

РИА Новости + ещё 2 55 минут назад
Микрозаймы на подарки нельзя отнести к категории полностью погашаемых, так как решение об оформлении займа на такие цели необдуманны и в 40% случаях принимается под влиянием эмоций, заявил РИА Новости директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.
"В отличие от ипотеки, автокредитов и других целевых займов, ссуды на подарки нельзя отнести к категории 100-процентно погашаемых. В 40% случаях решение об оформлении кредита или займа на покупку подарка принимается под влиянием эмоций, однако праздник проходит, а долг остается, и он никуда не исчезнет", — заметил Воронин.
По мнению главы НАПКА, между целью кредита и его обслуживанием есть некоторая взаимосвязь. Например, клиент, взявший ипотеку, как правило, рассчитывает свой доход, своевременно его погашает, а в случае невозможности совершить платеж старается быстро решить проблему, не скрываясь от кредитора, поясняет Воронин. "Ему есть что терять: единственное жилье, в котором он проживает", — отмечает Воронин.
Поэтому, оформляя ссуду, всегда стоит помнить, что заемные средства стоит брать на необходимые нужды, рекомендует глава НАПКА. "Здоровье, образование, покупки первостепенной важности, избегая трат, которые не по карману и которые станут бременем для семейного бюджета. Иначе невыплаченный за подарок долг создаст еще больше проблем в будущем", — резюмировал он.
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Личный счет , Видео , Борис Воронин , РИА Новости
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