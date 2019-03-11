Эксперт объяснил, чем микрозаймы на подарки отличаются от ипотеки

Микрозаймы на подарки нельзя отнести к категории полностью погашаемых, так как решение об оформлении займа на такие цели необдуманны и в 40% случаях принимается под влиянием эмоций, заявил РИА Новости директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин

"В отличие от ипотеки, автокредитов и других целевых займов, ссуды на подарки нельзя отнести к категории 100-процентно погашаемых. В 40% случаях решение об оформлении кредита или займа на покупку подарка принимается под влиянием эмоций, однако праздник проходит, а долг остается, и он никуда не исчезнет", — заметил Воронин.

По мнению главы НАПКА, между целью кредита и его обслуживанием есть некоторая взаимосвязь. Например, клиент, взявший ипотеку, как правило, рассчитывает свой доход, своевременно его погашает, а в случае невозможности совершить платеж старается быстро решить проблему, не скрываясь от кредитора, поясняет Воронин. "Ему есть что терять: единственное жилье, в котором он проживает", — отмечает Воронин.

Поэтому, оформляя ссуду, всегда стоит помнить, что заемные средства стоит брать на необходимые нужды, рекомендует глава НАПКА. "Здоровье, образование, покупки первостепенной важности, избегая трат, которые не по карману и которые станут бременем для семейного бюджета. Иначе невыплаченный за подарок долг создаст еще больше проблем в будущем", — резюмировал он.