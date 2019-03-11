Названы самые необычные профессии в России

Грумер, кавист и специалист по Adobe After Effects — самые необычные профессии в России. Об этом, как сообщает «Российская газета», свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Грумеры стригут и красят животных, чистят им зубы и так далее. Эта профессия реже других встречается на российском рынке труда. В тех же предложения, что все-таки встречаются, в графе «Зарплата» указана сумма 60-120 тысяч рублей.

На втором месте по редкости в России профессия кависта — алкогольного консультанта с зарплатой 29-45 тысяч. На третьем месте находятся специалисты по Adobe After Effects — программе для редактирования видео (20 тысяч и премия).

Четвертыми по редкости предложения стали инженеры-метрологи (испытатели осветительных приборов, 40 тысяч), а пятыми — тестомесы (50 тысяч).

На шестом месте расположились координаторы волонтеров (35 тысяч), на седьмом — чайные сомелье (35 тысяч), на восьмом — стропальщики (обвязчики грузов, 55 тысяч), на девятом — коренщики (чистильщики и нарезчики овощей и фруктов, 25 тысяч), а на 10-м — сотрудники зоогостиниц (25-30 тысяч).