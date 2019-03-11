Самозанятые вышли из тени и платят налоги, но не всем пока это удается

Для самозанятых россиян перед мартовскими праздниками заработал новый налоговый режим. Большинство зарегистрированных в системе Федеральной налоговой службы (ФНС) самостоятельно зарабатывающих граждан получили уведомления о начислении им 4-процентного налога. Но легализовать доходы и заплатить государству удалось пока не всем желающим.

ФНС начислила 4% от дохода тем, кто сотрудничает с физлицами, и 6% за работу с юрлицами. Документально подтверждать доход не требуется: при расчетах с клиентами через банк все и так видно. Если услуги продаются за наличные, конечная цифра уже на совести налогоплательщика.

Для удобства расчетов с ФНС задолго до первого начисления выплат появилось мобильное приложение «Мой налог». Предполагалось, что это удобно: заплати в пару кликов и спи спокойно. Но повод для беспокойства, увы, есть, говорит одна из самозанятых Мария:

«Видимо, из-за того, что система не была отлажена (я зарегистрировалась в начале января, после праздников сразу), я на протяжении трех недель каждый день пыталась пройти регистрацию. Там всего-то надо ввести телефон, получить SMS-номер, после этого сделать скан паспорта с фотографией, сделать селфи — и велком, вы должны быть уже в системе. Но в начале меня на последнем этапе, когда я все это делала, выбивало из программы: писали, что там какая-то внутренняя ошибка. В последний раз меня выбивало на самом первом этапе. Обращение в службу поддержки ничего не давало: там сидят ребята с большим чувством юмора, поэтому, когда я им писала «Вы знаете, я там уже 15 раз пробовала, у меня ничего не получается», ответ приходил «Попробуйте еще раз».

По словам Марии, заплатить налог удалось нескольким ее коллегам, и это внушает оптимизм. Налог за январь — февраль нужно выплатить до 25 марта, время есть. Регистрируются охотней других те люди, которые уже готовы были стать индивидуальными предпринимателями, но их пугали отчеты и возможные штрафы с проверками в придачу.

По причине нежелания осваивать тонкости индивидуального предпринимательства зарегистрировался как самозанятый практикующий психолог Антон Савин . Новый налоговый режим его полностью устраивает, и заплатить налог удалось с первой попытки, говорит он.

— Все достаточно просто. Есть кнопка, чтобы зарегистрировать некий приход, необходимо указать сумму и дать какой-то комментарий, что это. Я психолог, поэтому пишу «консультация», и все эти данные регистрируются.

— Вам уже пришел налог, вы видели какое-то уведомление?

— Да, 7 марта вечером в системе появилось сообщение о том, что я должен некую сумму в качестве налога. Дальше я воспользовался системой Apple Pаy, привязанной к ней кредитной картой, и деньги были переведены. К сожалению, кроме как в приложении, больше нигде подтверждения я получить не могу. По крайней мере, сейчас в приложении мне говорят, что у меня задолженность ноль.

По словам Савина, многие его коллеги пока с опаской относятся к налогу на самозанятых. Главный аргумент — низкая ставка ненадолго, и, вообще, «за нами следят». С другой стороны, после легализации легче взять кредит, сохраняется стаж, есть пенсионные отчисления. Время на обдумывание всех за и против пока есть. Регистрировать самозанятых по всей стране начнут только со следующего года.