«МегаФон» ввел кешбэк в 20% 

«МегаФон» первым на рынке вводит кешбэк 20% от суммы списанного ежемесячного платежа. Но тратить его можно лишь на дополнительные услуги оператора. Компания такие образом старается «приучить» абонентов к новым сервисам и услугам.
Кешбэк, то есть возвращение клиенту части потраченных на услугу или товар денежных средств, в той или иной форме предлагают все операторы российской «большой четверки». Однако «МегаФон» первым из них с понедельника, 11 марта, начал возвращать процент от суммы списанного ежемесячного платежа. При этом оператор ограничивает абонентов в возможности потратить наколенные деньги — ими можно оплачивать только цифровые сервисы и услуги «МегаФона», включая музыкальный и видеоконтент, книги и журналы, а также частично покупки в салонах связи. Зачислять кешбэк в счет следующего ежемесячного платежа за связь абонент не сможет, уточнил РБК представитель оператора.
«Сейчас мы видим значительный рост потребления клиентами цифровых сервисов. Кешбэк с одновременным ростом числа представленных в личном кабинете сервисов будет стимулировать длительное потребление таких сервисов, в том числе новых», — пояснил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.