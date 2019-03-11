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«МегаФон» ввел кешбэк в 20% 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
«МегаФон» первым на рынке вводит кешбэк 20% от суммы списанного ежемесячного платежа. Но тратить его можно лишь на дополнительные услуги оператора. Компания такие образом старается «приучить» абонентов к новым сервисам и услугам.
Кешбэк, то есть возвращение клиенту части потраченных на услугу или товар денежных средств, в той или иной форме предлагают все операторы российской «большой четверки». Однако «МегаФон» первым из них с понедельника, 11 марта, начал возвращать процент от суммы списанного ежемесячного платежа. При этом оператор ограничивает абонентов в возможности потратить наколенные деньги — ими можно оплачивать только цифровые сервисы и услуги «МегаФона», включая музыкальный и видеоконтент, книги и журналы, а также частично покупки в салонах связи. Зачислять кешбэк в счет следующего ежемесячного платежа за связь абонент не сможет, уточнил РБК представитель оператора.
«Сейчас мы видим значительный рост потребления клиентами цифровых сервисов. Кешбэк с одновременным ростом числа представленных в личном кабинете сервисов будет стимулировать длительное потребление таких сервисов, в том числе новых», — пояснил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
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Личный счет , Компании , Влад Вольфсон , Мегафон , РБК
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