Раскрыта правда о переплатах за ЖКХ

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Глава ФАС раскрыл правду о переплатах за ЖКХ 

Рамблер + ещё 4 26 минут назад
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают за многие услуги ЖКХ «больше ста процентов себестоимости». Об этом сообщает НТВ.
«<…> Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем», — подчеркнул Артемьев.
По его словам, на переплаченные деньги «коммунальные монстры» содержат рестораны, дома отдыха для себя и охотничьи заимки.
Артемьев отметил, что компании из соседних областей зачастую производят куб воды в одинаковых климатических условиях. Однако в итоге тариф может отличаться в 54 раза.
«И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию», — рассказал он.
По мнению главы ФАС, для борьбы с необоснованными тарифами недостаточно отдельных актов правительства. Он призвал принять закон об основах тарифного регулирования.
Такой законопроект служба представила в прошлом году. Он предлагает ввести новую форму тарифного регулирования — регуляторный контракт, публикацию тарифной заявки в информационной системе ЕИАС и создание советов потребителей.
В прошлом году замминистра строительства РФ Андрей Чибис рассказал «Известиям» о планах Минстроя ввести тарифные планы по оплате «коммуналки». Сделать это планируется по примеру тарифов мобильной связи.
Россиянам хотят предложить несколько пакетов. В пакете «Эконом» будет фиксированный объем потребления, предоплата и отсутствие дополнительных сервисов. Пакет «Стандарт» предусматривает оплату услуг ЖКХ в соответствии с фактическим потреблением и стандартный набор сервисов. «Всё включено» — фиксированный ежемесячный платеж, который не зависит от объемов потребления, также включен дополнительный набор сервисов.
Комментарии104
Личный счет , Видео , Андрей Чибис , Игорь Артемьев , ФАС , Минстрой , газета "Известия"
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