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В ЦБ обеспокоились растущей долговой нагрузкой россиян 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: flickr.com
Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор обеспокоен вновь начавшей расти долговой нагрузкой населения, сообщает РИА "Новости".
"Сфера, которая больше всего нас волнует, — это, конечно же, потребительское кредитование", — сказал она.
По ее словам, существенно снизились процентные ставки, однако в последнее время отмечается рост долговой нагрузки.
В этом году в связи с этим ЦБ вводит новый инструмент регулирования — коэффициент долговой нагрузки.
Ранее сообщалось, что в России ограничили размер процентов по потребкредитам.
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Личный счет , В мире , Общество , СНГ , Ксения Юдаева , Центральный банк России , РИА Новости
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