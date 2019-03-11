В ЦБ обеспокоились растущей долговой нагрузкой россиян

"Сфера, которая больше всего нас волнует, — это, конечно же, потребительское кредитование", — сказал она.

По ее словам, существенно снизились процентные ставки, однако в последнее время отмечается рост долговой нагрузки.

В этом году в связи с этим ЦБ вводит новый инструмент регулирования — коэффициент долговой нагрузки.

Ранее сообщалось, что в России ограничили размер процентов по потребкредитам.