В ЦБ заявили о росте долговой нагрузки населения

«Существенно снизились процентные ставки, но в последнее время начала расти вновь долговая нагрузка. Сейчас кредитование замедляется потребительское немножко, но тем не менее долговая нагрузка продолжает расти», — сказала она.

Юдаева отметила, что в связи с этим ЦБ вводит коэффициент долговой нагрузки, который банки начали рассчитывать с начала 2019 года. Регулятор рассматривает возможность введения новых мер с использованием этого коэффициента с 1 октября.