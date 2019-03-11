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В ЦБ заявили о росте долговой нагрузки населения 

Rambler News Service + ещё 4 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Долговая нагрузка населения продолжает расти, заявила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева на финансовом форуме РСПП.
«Существенно снизились процентные ставки, но в последнее время начала расти вновь долговая нагрузка. Сейчас кредитование замедляется потребительское немножко, но тем не менее долговая нагрузка продолжает расти», — сказала она.
Юдаева отметила, что в связи с этим ЦБ вводит коэффициент долговой нагрузки, который банки начали рассчитывать с начала 2019 года. Регулятор рассматривает возможность введения новых мер с использованием этого коэффициента с 1 октября.
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Личный счет , Ксения Юдаева , Российский союз промышленников и предпринимателей , Центральный банк России
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