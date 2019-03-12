Россияне назвали условие повышения производительности труда

Не менее 75 процентов работающих россиян готовы трудиться усерднее, если им увеличат заработную плату. В том числе 43 процента — если зарплата вырастет в полтора-два раза.

Остальные готовы повышать личную трудоспособность и при менее значительном росте оплаты труда. Годом раньше повысить свою производительность труда в случае роста зарплаты были готовы только 64 процента работающих и только 31 процент — в случае ее повышения в полтора-два раза. Таковы данные исследования, проведенные аналитическим центром НАФИ.

Также специалисты выяснили, что 16 процентов работающих считают, что уже трудятся на пределе своих возможностей (по сравнению с прошлым годом их число сократилось на 12 процентных пунктов). При этом женщины чаще, чем мужчины отмечают, что работают с максимальной отдачей (19 процентов против 13 процентов).

Также исследование показало, каждый третий работающий россиянин ожидает в этом году роста зарплаты (29 процентов). Еще 53 процента считают, что размер оплаты их труда не изменится. А вот число "пессимистов" — тех, кто опасается снижения зарплаты, несколько увеличилось — с пяти процентов (на конец 2017 года) до десяти процентов (на конец 2018).