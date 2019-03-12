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В Госдуме и ОП потребовали защитить неимущих россиян от проблем с уплатой ЖКХ 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ФАС, Госдума, Совфед и общественники в эфире НСН рассказали, что нужно делать, чтобы оплата услуг ЖКХ не превращалась в непосильную кабалу. Большинство россиян в два раза переплачивают за услуги ЖКХ. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. И посетовал, что управляющие компании «на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки».
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков раскритиковал работу Управляющих компаний из-за ошибок и завышенных тарифов.
В Twitter политик написал, что не удивлен этому факту и Управляющие компании никогда не «ошибутся» в пользу граждан.
«В Перми владельцу двушки выставили счёт на 2.2 млн рублей, подсчитав, что на 40 кв. м. проживает 4050 человек», — заметил Пушков.
Чуть позже коммунальщики принесли извинения и признали произошедшее ошибкой.
В свою очередь в беседе с НСН председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор призвал в условиях постоянно повышающихся тарифов на ЖКХ взять под особую защиту самых нуждающихся.
«Нужно социально защитить бедное население через уменьшение процента душевого дохода, который уходит в сферу ЖКХ. Не 22% делать, а 15%, 10%, тогда это будет справедливо. Остальное должен брать на себя либо регион, либо федеральное правительство», — предположил Шпектор.
Согласны с общественниками и законодатели. Но в Госдуме акцентировали внимание на тех, кто не может выплатить «коммуналку», просто не имея на это средств.
Так накануне депутат Галина Хованская в эфире НСН призвала идти на уступки должникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
«Если взять нечего с человека, тогда надо смотреть, как ему помочь. Он может находиться в сложной жизненной ситуации: кто-то попал в аварию, кто-то заболел, у кого-то несчастье в семье и кормилец погиб — разные ситуации бывают. Если это временное состояние, надо людям помочь, а не дергать их по судебным инстанциям, описывать последний телевизор или то, что из бытовой техники осталось в доме», — считает депутат Хованская.
Чтобы предотвратить в некоторых службах 100% переплату за услуги ЖКХ, ФАС подготовило проект тарифного регулирования, который сейчас находится на согласовании в правительстве России.
Как отметил глава ведомства Игорь Артемьев, ежегодный ущерб от деятельности картелей по-прежнему составляет около 2% ВВП.
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Личный счет , Алексей Пушков , Галина Хованская , Игорь Артемьев , Общественная палата России , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , ФАС
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