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Покупку криптовалюты ограничат для россиян 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Банк России планирует ограничить сумму, которую россияне смогут ежегодно тратить на покупку криптоактивов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект указания регулятора к законопроекту о цифровых активах.
Под криптоактивами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, недвижимость, имущество, доли в компаниях и денежные требования.
Конкретный порог в деньгах для цифровых активов Центробанк определит отдельно. Как считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эта сумма может составить 600 тысяч рублей в год.
Предполагается, что операторы систем, в рамках которых будут выпускаться токены, будут обмениваться данными о клиентах, чтобы не допустить превышения допустимой суммы инвестиций.
Законопроект о цифровых активах в настоящий момент находится на рассмотрении в Госдуме. Второе чтение документа назначено на 12 марта.
В октябре 2018 года Аксаков заявлял, что не видит смысла регулировать добычу цифровых денег (майнинг), поскольку «непонятные биткоины» России не нужны.
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Комментарии21
Личный счет , Видео , Госдума , Центральный банк России
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