Госдума выяснит причины завышения тарифов ЖКХ

Запрос подготовят профильные комитеты — такое протокольное поручение Госдума дала на пленарном заседании.

Игоря Артемьева. Таким образом, было поддержано предложение депутатов от КПРФ — их инициатива стала реакцией на заявление главы ФАС

Ранее в интервью НТВ он сообщил о существенном разбросе тарифов. Так, выяснилось, что примерно три четверти регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные регионы имеют заниженные тарифы. Кроме того, в двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза.

В связи с этим депутаты запросят информацию о размерах и причинах завышения тарифов на коммунальные услуги — в разрезе каждого региона РФ и каждой коммунальной услуги. Также им нужна информация о мерах, предпринимаемых правительством и ФАС в связи с необоснованным завышением тарифов в регионах, отмечено в поручении.

Артемьев ранее заявлял, что для решения проблемы его ведомство подготовило законопроект об основах тарифного регулирования. Документ проходит согласование в кабмине.

Подробная информация нужна депутатам для того, чтобы законодатели заранее могли подготовиться к рассмотрению инициатив, направленных на регулирование и ограничение роста тарифов на коммунальные услуги, пояснили коммунисты.