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Госдума выяснит причины завышения тарифов ЖКХ 

Российская Газета + ещё 6 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Запрос подготовят профильные комитеты — такое протокольное поручение Госдума дала на пленарном заседании.
Таким образом, было поддержано предложение депутатов от КПРФ — их инициатива стала реакцией на заявление главы ФАС Игоря Артемьева.
Ранее в интервью НТВ он сообщил о существенном разбросе тарифов. Так, выяснилось, что примерно три четверти регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные регионы имеют заниженные тарифы. Кроме того, в двух соседних областях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза.
В связи с этим депутаты запросят информацию о размерах и причинах завышения тарифов на коммунальные услуги — в разрезе каждого региона РФ и каждой коммунальной услуги. Также им нужна информация о мерах, предпринимаемых правительством и ФАС в связи с необоснованным завышением тарифов в регионах, отмечено в поручении.
Артемьев ранее заявлял, что для решения проблемы его ведомство подготовило законопроект об основах тарифного регулирования. Документ проходит согласование в кабмине.
Подробная информация нужна депутатам для того, чтобы законодатели заранее могли подготовиться к рассмотрению инициатив, направленных на регулирование и ограничение роста тарифов на коммунальные услуги, пояснили коммунисты.
Глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в свою очередь предложила также прояснить ситуацию с завышенными нормативами, с чем сталкиваются граждане без счетчиков.
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Личный счет , Галина Хованская , Игорь Артемьев , Госдума , КПРФ , ФАС , НТВ
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