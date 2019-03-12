Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении в России пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

4 марта правительство России внесло в Госдуму законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Как отмечалось, документом предлагается исключить из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума.

20 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что индексацию пенсий необходимо проводить сверх уровня прожиточного минимума.

Кроме того, глава государства поручил пересчитать выплаты за первые месяцы 2019 года и перечислить российским гражданам те средства, которые они недополучили.