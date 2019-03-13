Стали известны причины переплаты россиян за ЖКХ

НП «ЖКХ Контроль» сформулировала причины, по которым граждане России переплачивают значительные суммы за услуги ЖКХ. Самыми главными из них оказались мошенничество «управляшек» и избыточное тепло в квартирах. Об этом сообщили «Известия».

Третьей причиной переплат за ЖКХ стало дублирование платежей за вывоз мусора. Кроме того, управляющие компании нередко свои долги «перевешивают» на плательщиков. Например, в 2016 году одна из краснодарских УК была обязана погасить не только долг по оплате электроэнергии, но и госпошлины, а также «проценты за пользование чужими средствами». Правда, для этого пришлось дождаться решения Арбитражного суда. Руководство «управляшки» приняло решение обязать выплатить эти долги жильцов.

Жители одного из многоквартирных домов в Мытищах заявила, что не нуждается в таких дорогостоящих услугах, как, например, охрана и видеонаблюдение. При этом управляющая компания включает эти позиции в платежки. Нередко собственники квартир получают не одну, а сразу две квитанции. При изучении документов оказывается, что оплату одной и той же услуги требуют разные управляющие компании.

Минстрое пояснили, что если гражданин России считает начисление платы за услуги ЖКХ некорректной, необходимо обращаться в Госжилинспекцию. Там должны принять меры и оштрафовать «управляшку».

«Потребитель вправе требовать штраф с лица, который некорректно произвел расчет. Сумма штрафа составляет 50% от размера превышения надлежащей стоимости. Сказать, что случаи нарушения носят массовый характер, нельзя», — подчеркнули в ведомстве.