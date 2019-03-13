Средний чек россиян показал рекордный рост

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.52
$
65.72
74.05
74.25
Прогноз
18.03 – 25.03
$
65.87
74.41
Индексы и котировки Brent
66.99
–0.30 Золото
1308.80
+0.04 РТС
1179.41
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
13.03
1.1297
–0.0095
26.02
1.1392
10.03
27.02
15.02

Средний чек россиян в феврале рекордно вырос 

Вести Экономика + ещё 3 5 часов назад
Средний чек российского покупателя за один поход в магазин в феврале 2019 г. увеличился на 2,3%, или на 13 руб. по сравнению с январем и составил 573 руб., согласно статистики.
Этот рост стал рекордным для этого месяца за последние годы наблюдений.
Темпы роста в этом месяцев обычно не превышали 1%.
Однако в минувшем феврале средний чек вырос сразу на 2,3% и достиг отметки в 573 рубля. Это рекордное значение для февраля и рекордный месячный рост за последние годы наблюдений.
Но по сравнению с февралем прошлого года средний чек увеличился лишь на 0,5%, или на 3 руб.
Рост среднего чека в феврале может быть связан как с повышением ставки НДС, так и с увеличением покупательской уверенности и потребительского спроса.
Цены выросли, прежде всего, на товары быстрой оборачиваемости, то есть повседневного спроса. Для определения реальной причины необходимо отслеживать динамику этого индекса в последующие несколько месяцев.
В феврале средний чек на Дальнем Востоке вырос по сравнению с январем на 8,1% до 679 руб., в Сибирском федеральном округе — на 4,7% до 487 руб., в Центральном федеральном округе — на 2,2% до 655 руб., на Урале — на 2,1% до 580 руб., в Южном федеральном округе — на 2,1% до 575 руб., в Северо-Западном — на 1,8% до 634 руб., в Поволжье — на 0,8% до 511 руб.
Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования "Ромир".
Вести Экономика: последние новости
ФАС: тарифы ЖКХ завышены в большинстве регионов, россияне переплачивают за ряд услуг Банк России выпустил памятную монету с Крымским мостом ЦБ: обналичивание устремилось в небанковский сектор
Комментарии147
Личный счет , Видео
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Средний чек россиян показал рекордный рост
Личный счет
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение