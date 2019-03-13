Контроль за использованием средств маткапитала усилят

Средства материнского капитала нельзя будет вложить в ипотечные займы кредитных организаций, не подотчётных Центробанку . Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 13 марта.

Документ повышает контроль за использованием средств маткапитала. Вложить маткапитал можно будет в ипотечные займы в банках, которые подчиняются ЦБ. Кроме того, кредит на ипотеку можно будет брать в едином институте развития в жилищной сфере (АО «ДОМ РФ») и в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

По данным Минтруда, основанием для отказа в распоряжении средствами материнского капитала станет попытка купить с использованием средств сертификата жильё, непригодное для проживания. Проверять состояние жилья будет Пенсионный фонд России (ПФР)

В настоящее время средства материнского капитала разрешено тратить на погашение обязательств по договорам ипотечных займов, заключённым с кредитными организациями, неподконтрольными ЦБ. Подобные банки предлагают ипотечные договоры по более высокой процентной ставке, чем подконтрольные государству кредитные организации. Это значительно увеличивает финансовые затраты семьи на покупку жилья.

Необходимость введения норм связана с масштабами незаконного пользования средств маткапитала разными сомнительными конторами: на сегодня в России зарегистрировано уже 1255 подобных случаев в отношении 600 организаций, открыты уголовные дела.

Данные правила не распространятся на граждан, которые подали заявления на распоряжение маткапиталом до вступления закона в силу.