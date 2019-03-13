Скандальный министр передумал спорить с начальством

Отмечается, что статистика по реальным доходам россиян, которые падают пятый год подряд, остается существенной проблемой для правительства и загадкой для экономистов.

Ранее методологию Росстата критиковал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов . По его словам, качество расчетов «ужасное», метод «непрозрачный» и вызывает большие претензии.

Тогда Орешкин ответил, что методология Росстата соответствует мировым стандартам и не нуждается в пересмотре. Теперь же министр пообещал поставить вопрос о пересмотре метода расчетов и сделать это обсуждение максимально публичным.

Росстат регулярно подвергается критике со стороны общественности и профессионального сообщества. Так, в 2018 году ведомство обнаружило причины ускорения экономики в добыче полезных ископаемых, торговле и строительстве — динамика выполненных строительных работ была пересмотрена практически с нуля до 5,3 процента.

После этого Росстат отчитывался о росте ВВП по итогам 2018 года на 2,3 процента. Экономисты, в том числе Банк России , критиковали расчеты и заявляли, что данные с большой долей вероятности сфальсифицированы и не соответствуют действительности.

В конце декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении по собственному желанию главы Росстата Александра Суринова , возглавлявшего ведомство с 2009 года. При нем Росстат обвиняли в искажении статистических данных. В 2017 году Росстат был переведен в подчинение Минэкономразвития . Вместо Суринова назначен бывший чиновник Минэкономразвития Павел Малков. Он пообещал реформировать ведомство.

До этого в подведомственных Минэкономразвития структурах происходили резонансные кадровые изменения. Сначала Кадастровую палату России возглавил уроженец Душанбе Парвиз Тухтасунов. До назначения о нем было известно только то, что он окончил медицинский вуз и имел опыт работы медбратом.