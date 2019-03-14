Десятки тысяч самозанятых россиян раскрыли себя властям

Он подчеркнул, что это добровольный налоговый режим, являющийся удобным для граждан. Сейчас этот режим действует только в четырех пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Мишустин заявлял, что осенью эту возможность могут распространить и на другие субъекты федерации, «если регионы этого захотят». По словам главы ФНС, все предложения от людей, добровольно участвующих в эксперименте, прорабатываются, — за месяц было внесено 75 изменений в закон о налоге на самозанятых.

Экспериментальный налог для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников, длится с 1 января 2019 до конца 2028-го. Выплаты в случае продажи услуги или товара физическому лицу составят четыре процента от стоимости, в случае продажи юрлицу — шесть процентов. Существует возможность платить налог без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, через мобильное приложение.