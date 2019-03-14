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Десятки тысяч самозанятых россиян раскрыли себя властям 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Число россиян, добровольно зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, превышает 40 тысяч человек, передает ТАСС слова главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.
Он подчеркнул, что это добровольный налоговый режим, являющийся удобным для граждан. Сейчас этот режим действует только в четырех пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Мишустин заявлял, что осенью эту возможность могут распространить и на другие субъекты федерации, «если регионы этого захотят». По словам главы ФНС, все предложения от людей, добровольно участвующих в эксперименте, прорабатываются, — за месяц было внесено 75 изменений в закон о налоге на самозанятых.
Экспериментальный налог для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников, длится с 1 января 2019 до конца 2028-го. Выплаты в случае продажи услуги или товара физическому лицу составят четыре процента от стоимости, в случае продажи юрлицу — шесть процентов. Существует возможность платить налог без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, через мобильное приложение.
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Комментарии1
Личный счет , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба , ИТАР-ТАСС
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