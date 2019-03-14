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Россияне стали чаще добровольно отказываться от пенсии 

News.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Россияне стали в два раза чаще добровольно отказываться от пенсии. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда России, которые News.ru предоставили в пресс-службе ведомства. Так, в 2015 году пенсию стали получать 12,5 тысяч граждан, которые ранее отложили оформление пенсии или выплату уже назначенной пенсии на 12 месяцев или более длительный срок. В 2016 году таких россиян было 18,1 тысяча, а в 2017 году — 25,4 тысячи.
Согласно закону, добровольный отказ от пенсии на срок от года до 10 лет даёт возможность увеличить её размер в последующие годы на определённый коэффициент. Причём увеличится как фиксированная выплата (5334 руб. 19 коп — прим. News.ru), так и страховая часть. Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет увеличена на коэффициент 1,36, а страховая пенсия — на 1,45.
Минимальная премиальная надбавка (за отсрочку пенсии на год) страховой части составляет коэффициент 1, 056, фиксированной — 1,036; максимальная (за отсрочку на 10 лет) — 2,11 и 1,53 соответственно.
Чтобы отказаться от выплат при наступлении пенсионного возраста не нужно ничего делать. Повышающий коэффициент будет высчитан автоматически с учётом того времени, которое прошло от наступления права на страховую пенсию до официального обращения гражданина в Пенсионный фонд. Писать заявление придётся, если человек уже получает пенсию и хочет приостановить эти выплаты на определённый срок.
По мнению доктора экономических наук Андрея Гудкова, добровольно отказываются от пенсии работающие россияне, которые имеют стабильный и достаточный доход. При этом он отметил, что отложенные пенсии назвать массовым явлением нельзя.
«Сейчас можно быть неработающим пенсионером и получать пенсию и все индексации или продолжать работать и получать страховую пенсию, но тогда никаких индексаций ждать не стоит. И можно продолжать работать и отказаться от страховой пенсии. Когда же вы оставите работу, вам будет выплачена очень большая индексация. Но на самом деле количество отказавшихся — это крохотное число от общего. Потому что работающих пенсионеров около 9 млн, всего пенсионеров 42 млн, отказников — 20 тысяч. Достаточно сопоставить числа, чтобы понять, что это не массовое явление», — заявил собеседник News.ru.
То, что добровольный отказ от заслуженных выплат не стал популярным, он связывает с невысокой продолжительностью жизни в стране.
«Мужчины в среднем живут 67 лет, а получить ощутимую выгоду от отложенной пенсии можно спустя примерно 10 лет после наступления пенсионного возраста, не все так оптимистично смотрят в будущее», — считает эксперт
Гудков также предположил, что некоторые не оформляют пенсию, боясь потерять работу, как бы демонстрируя начальству, что они не собираются покидать должность.
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Комментарии5
Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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