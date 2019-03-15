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Работодатели рассказали о проверке кредитной истории соискателей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чаще всего кредитные истории кандидатов проверяют в банках и торговых компаниях, причем большинство соискателей, которые столкнулись с такими мерами, претендовали на руководящие должности, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как показало исследование, кредитные истории соискателей при подборе на все имеющиеся позиции проверяют сегодня 5% работодателей, еще 10% осуществляют выборочную проверку кандидатов.
"Соискателей, которым приходилось сталкиваться с проверкой кредитной истории, — 12%. Реже всего такое вступительное испытание доводилось проходить молодежи до 24 лет (6%). Среди респондентов с доходом 35-45 тысяч рублей с проверкой кредитной истории сталкивался практически каждый пятый (19%)", — отмечается в исследовании.
Отмечается, что разрешение на проверку кредитных историй было законодательно оформлено 1 июля 2015 года, до введения поправок возможность проверки кредитных историй кандидатов привлекала 23% работодателей.
"Контекстный анализ комментариев россиян, проходивших проверку кредитной истории, свидетельствует, что чаще всего подобное вступительное испытание применяется к кандидатам на руководящие позиции, продавцам и банковским служащим", — добавляется в исследовании.
Исследование проводилось в 157 населенных пунктах РФ с 18 февраля по 4 марта 2019 года, в котором приняли участие 500 респондентов — менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.
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